Mulher é presa por envolvimento em tentativa de homicídio contra PM

Agentes da 62º DP (Imbariê) prenderam, pautados em um mandado de prisão preventiva, uma mulher por envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar ocorrida no começo do ano, em Araruama. A suspeita foi detida no distrito de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em janeiro de 2024 durante a virada do ano no bairro Praia Seca.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava de folga e participava de uma confraternização familiar quando o autor dos disparos, companheiro da mulher detida, se envolveu em uma discussão com pessoas no local. Depois, ele retornou armado e, acompanhado da companheira e de um amigo, disparou diversas vezes contra o policial.

Segundo as informações, a criminosa auxiliou o autor dos tiros na fuga após o atentado. A mulher agora responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. As buscas pelos outros envolvidos seguem em andamento.