Oruam é classificado pelo sistema prisional do RJ como preso de 'alta periculosidade'

O rapper Mauro Davi dos Santos, de 25 anos, conhecido como Oruam, foi apontado como um preso de “alta periculosidade”, o terceiro patamar mais alto em uma escala de quatro graus usada pelo sistema prisional do estado do Rio de Janeiro.

A classificação pode ser encontrada na Guia de Recolhimento de Presos anexada aos documentos e levada à Delegacia de Capturas da Polinter, posteriormente encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Na última terça-feira (22), o rapper Oruam se entregou à polícia, um dia depois da Justiça do RJ expedir um mandado de prisão preventiva contra ele. O filho do traficante Marcinho VP foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

As investigações apontaram que Oruam teria impedido que policiais apreendessem o “Menor Piu”, adolescente investigado pelos crimes de tráfico e roubo, na noite de segunda-feira (21).

Alta periculosidade

Detentos de alta ou altíssima periculosidade têm os casos estudados pelo Conselho de Inteligência das Políticas do Estado do Rio de Janeiro (Cinperj). A análise considera diversos critérios, como reincidência, gravidade dos delitos, uso de violência, vínculos com facções criminosas e comportamento na prisão.

O rapper está preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, situado no Complexo de Gericinó, também conhecida como Bangu 3.