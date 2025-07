Preso suspeito de assaltar casa de câmbio em festa à fantasia no Recreio

Um homem identificado como Gabriel Gomes da Silva Rodrigues foi preso nesta quinta-feira (14) por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), suspeito de participar de um assalto a uma casa de câmbio durante uma festa à fantasia. O estabelecimento fica localizado no Shopping Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo majorado.

A ação criminosa ocorreu na tarde do dia 24 de maio de 2025. No evento que ocorria no momento do crime, havia pessoas fantasiadas e portando armas de airsoft, o que colaborou para o crime. De acordo com a Polícia Civil, Gabriel e um segundo homem, identificado como Lucas da Silva Oliveira, que já está preso, chegaram à casa de câmbio e anunciaram o assalto. Os dois suspeitos eram ex-funcionários do estabelecimento e, por isso, conheciam a rotina do local.



Leia também:

Shopping em Niterói promove feira de adoção pet neste sábado (26)

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 42 milhões

Um dos funcionários que estava no momento da ação criminosa foi amarrado e trancado em uma das salas. No total, os homens levaram cerca de R$ 38.643, 470.000 pesos argentinos (correspondendo a quase R$ 2.350), além de uma barra de ouro de dois gramas, com valor estimado em R$ 1.325.

Ainda segundo a Polícia Civil, Gabriel teria confessado o crime. Ele estava foragido desde o começo de julho, quando sua prisão preventiva foi decretada, e foi capturado escondido na residência de parentes, localizada no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Gabriel foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.