Mulher é assassinada pelo marido após postar declarações

Vizinhos ficaram aterrorizados com a brutalidade do crime - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um casal foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (23), no estacionamento do prédio onde moravam, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Os vizinhos ficaram aterrorizados com a brutalidade do crime, mas relataram que o casal não apresentava histórico de discussões acaloradas.

Segundo as informações fornecidas pela Polícia Civil, Paulo Roberto Mendonça, de 43 anos, estrangulou a parceira, Mariela Amado Vieira, 44, dentro do carro da família que estava no estacionamento do prédio. Após estrangular a companheira, Paulo, oficial de Justiça, tirou a própria vida.

O casal tinha dois filhos menores de idade, um deles com transtorno do espectro autista. Eles estariam no apartamento durante o crime.

Nas mídias, Paulo e Mariela costumavam compartilhar fotos ao lado dos filhos. Em uma publicação feita no último dia 19, quatro dias antes do crime, a parceira apareceu com as duas crianças e escreveu na legenda: "Todos os dias quando acordo eu paro e agradeço. Meu Deus, que sorte eu tenho. Muito obrigado."

Já Paulo, mantinha um perfil mais reservado no Facebook, mas fazia postagens destacando a importância do jiu-jítsu como forma de defesa pessoal para mulheres.

De acordo com a nota da Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no estacionamento do edifício. Quando chegaram ao local do crime, os policiais encontraram Mariela já sem vida. O Corpo de Bombeiros informou que Paulo Roberto foi encontrado com um ferimento por arma e ainda com sinais vitais. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu e morreu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando o caso. Até o momento não há informações sobre o sepultamento do casal.