Retroescavadeira usada pelo tráfico é apreendida no Miriambi

A ação foi realizada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), após denúncia recebida via Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Uma retroescavadeira foi apreendida e um homem foi detido na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Jardim Miriambi. A ação foi realizada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), após denúncia recebida via Disque Denúncia.

De acordo com a PM, a denúncia apontava que traficantes ligados à facção Comando Vermelho (CV) estariam usando uma retroescavadeira para abrir valas nas ruas da comunidade, com o objetivo de instalar barricadas e dificultar o acesso de viaturas e serviços à região.

No local, os agentes encontraram grandes valas abertas na via e abordaram o suspeito, de 34 anos, que operava a máquina. Ele confessou ter feito as escavações após ser coagido por criminosos da área.

A retroescavadeira e o operador foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.