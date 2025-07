Remadores do Botafogo encontram corpo na Lagoa Rodrigo de Freitas

Um corpo foi encontrado boiando na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (21), por remadores do Botafogo. A vítima não foi identificada e a 15ª DP (Gávea) investiga o caso.

A polícia foi acionada por volta das 10h30 e o corpo localizado na Lagoa, na altura do Clube dos Caiçaras. O cadáver, que já estava em estado de decomposição, foi retirado da água no início da tarde e encaminhado ao Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

Esse não foi o primeiro corpo encontrado recentemente na Zona Sul do Rio. No último dia 15, policiais do 23º BPM (Leblon) já tinham sido acionados para a Lagoa para verificar a ocorrência de um cadáver encontrado na Avenida Epitácio Pessoa. No local, foi encontrado o corpo de um homem em situação de rua, sem indícios de crime.

Além desses dois casos, um terceiro corpo também foi encontrado na Urca, outro bairro na Zona Sul do Rio, no último dia 25. Moradores encontraram o cadáver de um jovem na Praia Vermelha. A vítima, segundo relatos, seria um vendedor de balas conhecido na região.

As investigações seguem em andamento e não há, até o momento, indícios de relação entre os casos.