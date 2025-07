Sargento da PM é executado em bar na frente da esposa em Maricá

O corpo do policial segue no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Kiko Charret/Arquivo OSG

O corpo do policial segue no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Kiko Charret/Arquivo OSG

Foi identificado como Fábio Henrique Milione do Amaral, de 49 anos, o sargento da Polícia Militar morto no final da noite de domingo (20), em um bar no loteamento Manu Manuela, em São José do Imbassaí, Maricá.

Fábio, que era lotado no 16º BPM (Olaria), estava acompanhado da esposa quando foi executado. De acordo com informações de testemunhas, o atirador entrou no estabelecimento, comprou cigarros e saiu. Minutos depois o criminoso voltou e disparou contra o policial, na frente da esposa da vítima e de outras testemunhas.

O sargento foi socorrido por populares, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá.

A arma do policial, assim como outros pertences pessoais, não foi roubada.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e assumiram as investigações do caso. Testemunhas já estão sendo ouvidas e qualquer informação que ajude a chegar no autor do crime pode ser repassada através do Disque Denúncia (2253-1177).

O corpo do policial segue no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, e deve ser liberado para o sepultamento ainda na manhã desta segunda-feira (21).