PM prende 3 com fuzil e pistola na comunidade do Santo Cristo, em Niterói

Um fuzil de calibre 762 e uma pistola de nove milímetros foram apreendidos e três homens presos, no fim da madrugada desse sábado (19) na Travessa Bahia, na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói).

Os policiais do Grupo de Apoio Tático (GAT) faziam ronda pelo local para averiguar informações sobre suposto baile funk que estaria acontecendo na comunidade da Vila Ipiranga, vizinha ao Santo Cristo. Foi quando avistaram os homens circulando por uma rua que faz divisa entre as duas comunidades. Segundo a PM, houve troca de tiros e os três tentaram se esconder em um beco da Travessa Bahia, onde acabara presos.

Segundo a polícia, os preso seriam oriundos da Comunidade da Palmeira es estariam ligados ao grupo de traficantes do Comando Vermelho que atua naquela área. Os presos e as armas foram encaminhadas à 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado. caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).

