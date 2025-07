Menino de 11 anos que foi vítima de afogamento em Búzios recebe alta

Ao deixar o hospital, o menino contou que, após jogar bola com os amigos, todos resolveram ir nadar - Foto: Divulgação

O menino de 11 anos que foi vítima de afogamento no último dia 13, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (18). Thales Miguel de Souza Oliveira deixou o CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, ao lado dos pais, médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional.

Thales chegou ao Hospital Roberto Chabo em estado grave. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado inicialmente ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé. Mas devido à gravidade do quadro, a criança foi transferida para o (HERC).

Ao deixar o hospital, o menino contou que, após jogar bola com os amigos, todos resolveram ir nadar. " Nós fomos para o fundo e meus pés não achavam o chão. Comecei a afundar e a beber água".

A mãe do menino, bastante emocionada, agradeceu pela sua recuperação. " Primeiro agradecer a Deus e em seguida a todos os médicos, enfermeiros e equipe multidisciplinar que cuidaram do Thales e de mim também. O acolhimento de vocês fez toda a diferença. Muita gratidão".

O paciente continuará recebendo todos os cuidados nos consultórios pós cirúrgico do hospital. Ele tem consultas agendadas com a pediatria e neurocirurgia.