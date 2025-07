Homem com 13 passagens pela polícia é preso por furto em supermercado de Inoã

Um homem de 45 anos, foi preso em flagrante na última quarta-feira (16) após furtar produtos de um supermercado na RJ-106, em Inoã, em Maricá.

Segundo a PM, o acusado tentou sair do local levando mercadorias escondidas dentro da roupa e consumindo bebida alcoólica sem efetuar o pagamento. A ação foi flagrada por funcionários do estabelecimento, que acionaram a polícia através do telefone 190.

O suspeito foi abordado no estacionamento do supermercado após ter escondido três facas de churrasco, dois pacotes de pó de café Pilão de 500g dentro da calça, além de ter consumido cerca de 500ml de cachaça no interior da loja. O valor total dos itens foi estimado em R$189,62.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito possui extensa ficha criminal, somando nove anotações por furto, além de registros por receptação, estelionato e lesão corporal. Ele foi detido no local e conduzido inicialmente à 82ª DP (Maricá) e, posteriormente, à 76ª DP (Niterói), onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso.