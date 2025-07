Dois homens são mortos e PM fica ferido no Anaia Pequeno, em SG (vídeo)

Dois homens, de 25 e 30 anos, acusados de tráfico de drogas, morreram, na noite dessa quarta-feira (16), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, durante operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) no Anaia Pequeno, em SG. Eles, mais um homem acusado de tráfico de drogas, e um policial militar, foram feridos na operação e socorridos pelos próprios policiais ao Heat. A operação ainda está em andamento.

Os policiais do batalhão de São Gonçalo percorriam a Rodovia RJ 106, em ação de repressão a roubos, quando avistaram homens suspeitos em motos, que fugiram para o interior do Anaia Pequeno após trocarem tiros com eles. Os militares, então, ocuparam àquela comunidade e conseguiram localizar os três acusados, em pontos diferentes, após confrontos no local. Foram apreendidas três pistolas, com carregadores, munições e drogas no local. O policial militar foi atingido de raspão na cabeça e acabou liberado após o atendimento.