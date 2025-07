Supermercados Mundial abre mais de 60 vagas de emprego no Rio e em Niterói

Com mais de 20 lojas no estado, o Supermercados Mundial amplia sua presença também como plataforma de geração de renda - Foto: Divulgação/Supermercados Mundial

Com mais de 20 lojas no estado, o Supermercados Mundial amplia sua presença também como plataforma de geração de renda - Foto: Divulgação/Supermercados Mundial

O Supermercados Mundial está com 67 vagas abertas para atuação em unidades do Rio e de Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção (10 vagas), auxiliar de serviços gerais (5 vagas), operador de perecíveis (30 vagas), empacotador (20 vagas) e mecânico de refrigeração (2 vagas).

As funções abrangem desde atividades operacionais e atendimento ao cliente até manutenção técnica especializada. Para as vagas de empacotador e fiscal de prevenção, é exigido ensino fundamental completo. Os cargos de auxiliar de serviços gerais e operador de perecíveis não exigem escolaridade mínima. Já para a função de mecânico de refrigeração, é necessário ensino médio completo e experiência com sistemas que utilizam amônia.

Os salários partem de R$ 1.700,00, podendo chegar a R$ 2.917,39, no caso do cargo técnico. Os benefícios oferecidos incluem plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Como se candidatar:

Os currículos devem ser enviados com o nome da vaga no assunto para:

E-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br

WhatsApp (somente mensagens): (21) 99241-2708

