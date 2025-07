Adolescente morre em confronto com a PM, no Cubango, em Niterói

Um adolescente de 17 anos morreu após trocar tiros com policiais militares do 12º BPM (Niterói) durante uma operação contra o tráfico de drogas na Comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói, na tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado após disparar contra os agentes durante uma tentativa de fuga e chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação ocorreu por volta das 13h, durante patrulhamento da equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na Rua Dr. Rogério Pires de Melo. De acordo com a corporação, ao menos dois suspeitos fugiram ao avistarem a viatura. Um deles, armado, atirou contra os policiais, que revidaram. Após ser atingido, o jovem foi encontrado com uma pistola Taurus calibre 9mm.

Ainda durante a operação, o segundo suspeito foi localizado pela guarnição. Com ele, os policiais apreenderam outra pistola do mesmo calibre, dois carregadores, 490 pinos de cocaína, 483 trouxinhas de maconha, 133 pedras de crack, 74 papelotes de cocaína, dois rádios transmissores, um celular e R$ 110 em espécie. O material foi encaminhado para a delegacia.