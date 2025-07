PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas no Paraíso, em São Gonçalo

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Paraíso, em São Gonçalo, foram presos na noite desta segunda-feira (14), por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo). A ação aconteceu por volta das 19h, na Rua Dezenove de Novembro, durante patrulhamento de rotina voltado ao combate de crimes como roubo de veículos e cargas, além do tráfico de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam diligências com base em dados de denúncias que apontavam a atuação de facções criminosas na área, com atividades relacionadas ao comércio ilegal de drogas e à obstrução de vias.

Durante a operação, os policiais se depararam com dois indivíduos comercializando entorpecentes em plena via pública. Diante da situação, foi feito um cerco tático, que resultou na detenção dos dois homens, que tentaram fugir ao perceberem a chegada das viaturas. Em seguida, a equipe realizou varredura na área e apreendeu 28 trouxinhas de maconha, 13 pedras de crack e 107 pinos de cocaína.

Os suspeitos e todo o material foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.