Homem é preso por múltiplos crimes de violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) prenderam um homem, nesse domingo (13), por cometer múltiplos crimes de violência doméstica contra uma mulher. O autor foi detido no bairro do Valqueire, Zona Norte do Rio, após trabalhos de investigação e monitoramento da especializada.

De acordo com os agentes, o homem utilizava documentos falsos e dava informações inverídicas nos locais onde passava para dificultar sua identificação e localização. Nas redes sociais ele também utilizava perfis falsos.

Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva pelos crimes de difamação, ameaça e descumprimento de medida protetiva, todos na forma da Lei Maria da Penha. O autor possui 51 anotações por diversos crimes como ameaça, difamação, injúria, perseguição, divulgação de cena de sexo, lesão corporal e resistência.