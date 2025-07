Lorena Maria anuncia fim do relacionamento com MC Daniel

A empresária Lorena Maria anunciou, neste sábado (12), o fim do relacionamento com o cantor MC Daniel por meio das redes sociais. Os famosos eram noivos e são pais de Rás, que tem quase 5 meses.



"Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi AMOR. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta", escreveu Lorena no texto informando sobre o término.

Leia também:

Homem é preso por roubo em São Gonçalo

Polícia Civil apreende arma de fogo na casa de homem investigado por violência doméstica em São Gonçalo

"Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos."

"A quem torceu por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria pra você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. Obrigada", encerrou a empresária.

As suposições do fim do relacionamento ganharam força ainda neste sábado, depois que o cantor e a empresária deixaram de se seguir no Instagram. Até o momento, MC Daniel não se manifestou sobre o término.

MC Daniel e Lorena Maria

Os famosos anunciaram o relacionamento nas redes sociais em agosto de 2024, enquanto viajavam por Fernando de Noronha. O pedido de namoro ocorreu em uma viagem anterior, quando foram conhecer a Grécia. Logo em seguida, MC Daniel anunciou que seria pai.

Quando Lorena estava na reta final da gestação, em janeiro de 2025, foi pedida em casamento. Em fevereiro, o filho do agora ex-casal, Rás nasceu por meio de uma cesárea de emergência.