'AeroFlu': Torcida do Fluminense se prepara para receber o time após a Copa de Clubes

A delegação do Fluminense embarcou nos Estados Unidos no fim da manhã desta sexta-feira (11) para retornar ao Brasil. Após grande campanha no torneio, em que terminou como melhor brasileiro e quarto colocado no geral, a torcida se mobiliza para receber os guerreiros na volta para casa.

O embarque aconteceu por volta das 11h (horário de Brasília). A previsão é que o time chegue ao Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 22h. Após os procedimentos regulares, a equipe se dirigirá ao salão nobre do aeroporto.

A torcida está se organizando nas redes sociais em uma concentração no aeroporto por volta das 20h. O perfil oficial do Fluminense aproveitou e também fez um apelo para que os fãs celebrem o retorno dos jogadores e da comissão ao Brasil.

"O #TimeDeGuerreiros está de volta ao Rio! Nesta sexta-feira, às 22h, desembarcamos no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão! NOS VEMOS NO RIO!", diz a postagem.

Os atletas terão folga no final de semana e se reapresentam na próxima segunda-feira (14) para iniciar a preparação para o restante da temporada. A sequência de jogos do Tricolor nos próximos dias será grande e intensa. O clube volta aos gramados na próxima quinta (17), em partida contra o Cruzeiro, no Maracanã.

O Fluminense terá pelo menos doze partidas até o final de agosto. Além do Cruzeiro, o time terá duelos contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional. Algumas partidas ainda não tem datas confirmadas.