Policia Civil prende mulher que tentou aplicar golpe em idoso em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (09/07), uma mulher no momento em que tentava aplicar um golpe em um idoso. Ela foi capturada no bairro Barreto, em Niterói, por agentes que já monitoravam a criminosa.

De acordo com as investigações, a vítima, um aposentado de 74 anos, contou que a mulher se passou por funcionária da prefeitura e lhe ofereceu um suposto benefício financeiro. Para ter acesso ao valor, a vítima deveria fornecer dados pessoais e credenciais bancárias em um encontro presencial. Com as informações a quadrilha iria solicitar empréstimos no nome da vítima e outras transações fraudulentas.

Os agentes, que já monitoravam o grupo, surpreenderam a acusada no momento em que ela tentava coletar informações da vítima, em seu estabelecimento comercial no bairro da Zona Norte de Niterói.

Durante a abordagem, a estelionatária confessou a tentativa de fraude. Aos policiais, ela relatou que receberia parte do valor desviado e que foi aliciada por um integrante de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Com ela, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares, cujo acesso foi negado pela mulher. Tal atitude, motivou representação judicial para quebra de sigilo. Além disso, os agentes apreenderam um roteiro escrito para aplicar os golpes e ludibriar as vítimas. Ela foi atuada pelo crime de estelionato.

Em junho deste ano, os agentes da 78ª DP já haviam capturado outra mulher, que integrava a mesma quadrilha. Ela foi localizada em São Gonçalo.

As investigações continuam para identificar os demais integrantes da organização criminosa.