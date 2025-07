Trecho do MUVI é pavimentado na Estrela do Norte

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Renan Otto

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Renan Otto

Um trecho da Avenida Presidente Kennedy, entre a Rua Monteiro Lobato e a Avenida São Miguel, no bairro Estrela do Norte, foi pavimentado nesta manhã de quarta-feira (9). A via faz parte do trecho 4 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Em outros locais, as obras do projeto de mobilidade urbana do município seguem avançando.

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões.

O trecho 4 do MUVI começa no bairro Estrela do Norte e segue até a Trindade. Equipes estão divididas nos dois bairros e já é possível ver avanços em ambas as frentes de obra, que se encontrarão conforme as intervenções forem avançando. Os trechos 3, 4, 5 e 6 também estão com obras em andamento.

O prefeito Capitão Nelson destacou que o projeto está transformando São Gonçalo.

"Graças ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, estamos transformando a nossa cidade. São Gonçalo já possui hoje um trânsito mais ágil, árvores e ciclovias, graças ao MUVI. Nossa cidade está de cara nova e seguiremos por mais, sempre visando o melhor para a população", disse.

“O projeto do MUVI é uma mudança de paradigma na dinâmica urbana da cidade de São Gonçalo. Através do corredor viário vamos impactar de forma positiva a vida da população, que ficará menos no trânsito e vai poder ter mais tempo com a família. Além disso, a ciclovia, com trechos já liberados ao público, vai gerar mais lazer e qualidade de vida aos moradores”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O MUVI vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas no trajeto. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso será beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.