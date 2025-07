Lua do Veado: A superlua poderá ser vista em todo o Brasil

Na noite desta quinta-feira (10), será possível apreciar um dos mais esperados fenômenos celestiais, uma superlua, conhecida como Lua do Veado, que chama a atenção pelo seu brilho e tamanho. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil.

A lua cheia de julho é conhecida como Lua do Veado, tem suas origens nas tradições dos povos indígenas da América do Norte, que relacionava esse período do ano em que os veados machos iniciam o desenvolvimento de seus novos chifres, que nascem envolvidos em uma camada aveludada.

O nome do fenômeno chama a atenção, mas também é importante ressaltar que a Lua do Veado é uma superlua. Isso ocorre quando a lua cheia acontece simultaneamente com o perigeu, o ponto em que a lua está mais perto do planeta e em sua órbita elíptica. A combinação, deixa a Lua maior e mais brilhante no céu, assim oferecendo um espetáculo a quem olhar para cima.

Onde poderá ver a Lua do Veado?

O fenômeno poderá ser apreciado em todo o Brasil, podendo ser visto a olho nú, ou seja, sem a ajuda de telescópio. A Lua do Veado, alcançará seu ponto alto a partir das 20h (horário de Brasília). O satélite natural estará com mais de 98% de sua superfície iluminada, garantindo uma visibilidade por algumas horas.

Dicas para ajudar na observação

- Lugares sem poluição luminosa: o brilho natural da superlua, a Lua do Veado, pode ser ofuscada pelas luzes presentes nas cidades. Procure ambientes mais afastados, como áreas rurais ou parques.

- Lugares elevados: para ajudar em uma boa observação do fenômeno, procure locais altos, como mirantes, morro ou varandas de apartamento, com o horizonte sem obstáculos.

- Visualizar para o Leste ao anoitecer: a Lua do Veado surgirá no horizonte leste ao anoitecer, e durante esse período se movimenta.

Vale ressaltar que no nascer ou no se por, a Lua pode ter tonalidades avermelhadas, alaranjadas ou até mesmo rosadas. Isso acontece porque a luz lunar ultrapassa uma camada mais densa da atmosfera do planeta, a fim de afastar as cores azuis e verdes, assim as cores mais quentes ficam visíveis. Por causa do Brasil estar localizado no hemisfério sul, a Lua do Veado, surgirá mais alta no céu, assim atingindo ainda mais o pico de seu brilho e clareza.

A Lua do Veado poderá ser vista a olho nu, sem intercorrências, mas caso as pessoas não consigam apreciar sua beleza, terá outra chance no dia 29 de julho de 2026.