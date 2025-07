Mototaxista é preso por estuprar turista na Zona Norte

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam um mototaxista, nesta segunda-feira (07/07), acusado de estuprar uma turista do estado do Pará. O autor foi detido no bairro de Sampaio, na Zona Norte do Rio, após trabalhos de investigação da unidade.

De acordo com os agentes, o crime ocorreu durante o carnaval carioca. Na ocasião, a vítima pediu uma moto por aplicativo em Copacabana, com destino à Tijuca. Durante o percurso, o motorista estacionou em um local escuro e abusou da mulher.

Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro. Ele ainda é investigado em outro inquérito por estupro de vulnerável.

