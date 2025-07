Menina que levou choque junto com irmão na Região dos Lagos recebe alta hospital

Após dez dias internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, a pequena Jhenifer Martins Pereira, de 12 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (09). Ela e o irmão, Heitor Renis Martins Pereira, de 7 anos, sofreram um choque elétrico, no último dia 29, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ao tentarem puxar uma linha de pipa que estava presa à rede elétrica.

De acordo com a médica Carla Amat, coordenadora do setor de pediatria do hospital, a menina teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus nos braços, rosto, tórax e pernas, passou por exames clínicos e de imagens, foi avaliada pela cirurgia plástica e internada. Já o irmão, de 7 anos, teve queimaduras mais leves e recebeu alta no dia seguinte após receber cuidados médicos e passar por exames.

"Tivemos mais um desfecho feliz após uma ocorrência que poderia ter se complicado. Hoje estamos dando alta no hospital a Jhenifer, que continuará sendo avaliada pela nossa equipe no ambulatório pós cirúrgico", garantiu a médica, que participou de uma foto no momento da alta.

Segundo o pai das crianças, Renis Ferreira Pereira, tudo aconteceu quando uma pipa de um vizinho de 5 anos ficou presa na rede de alta tensão, bem próxima à casa da família. As crianças estavam na sacada quando o menino pediu ajuda para resgatar o brinquedo.

“Minha filha, muito inocente, pegou uma haste de alumínio de três metros e foi tirar a pipa. Como moramos numa casa alta, essa rede fica bem próxima. Quando encostou na fiação, ela recebeu a descarga elétrica. Meu filho, que estava próximo, também foi atingido”, contou o pai.

A menina desmaiou na hora e foi levada às pressas para o Hospital Otime Cardoso dos Santos, em Cabo Frio, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, devido à gravidade, ela e o irmão foram transferidos para o HERC, em Araruama.