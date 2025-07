Homem é baleado em São Miguel, em São Gonçalo

Internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê, vítima tem quadro grave - Foto: Enzo Britto

Internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê, vítima tem quadro grave - Foto: Enzo Britto

Um homem foi internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (09) após ser atingido por disparos no bairro São Miguel, em São Gonçalo. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. Segundo testemunhas, ele estava em um carro, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros no bairro, quando foi baleado.

Uma equipe de bombeiros informou ter sido acionada por volta das 13h07 para socorrer o homem. A autoria dos disparos não foi confirmada. A vítima foi levada às pressas para o Heat e deve passar por cirurgia. Procurada, a Polícia Militar ainda não confirmou se foi acionada para o caso.

*Em atualização

Leia também:

➢ Homem é baleado durante operação da PM no Brejal, em São Gonçalo

➢ Desfecho trágico: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em bairro de Rio Bonito