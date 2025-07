Homem armado com facão é preso após roubar celular no Centro de Niterói

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (9), após assaltar um pedestre com um facão e roubar o celular da vítima, no Centro de Niterói. O crime aconteceu na esquina das ruas Visconde de Sepetiba e Coronel Gomes Machado. O suspeito, que já possuía outras duas passagens pela polícia, foi capturado pouco depois do crime por agentes do 12º BPM.



Segundo os militares, eles foram informados sobre um roubo de celular no Centro de Niterói, cometido por um homem armado com um facão. Rapidamente, os militares realizaram uma busca na área, localizaram o assaltante e efetuaram a prisão. O homem foi reconhecido pela vítima.



O celular da vítima foi recuperado e o facão utilizado no crime foi apreendido. O homem, que já possui passagem pela polícia por lesão corporal e ameaça, foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e continua à disposição da Justiça.