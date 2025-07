PM realiza operação na comunidade da Guaxa, em SG

Os policiais localizaram uma pistola calibre .380, 11 munições do mesmo calibre, 35 trouxinhas de maconha e 370 cápsulas de cocaína - Foto: Divulgação

Os policiais localizaram uma pistola calibre .380, 11 munições do mesmo calibre, 35 trouxinhas de maconha e 370 cápsulas de cocaína - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo), realizam ação contra o tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (9), na comunidade da Guaxa, no Jardim Catarina. A ocorrência ainda está em andamento, mas já resultou na apreensão de uma pistola calibre .380, munições e uma grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela rodovia RJ-104 quando suspeitos fugiram ao avistar a viatura. Os agentes iniciaram um cerco tático e avançaram até a Rua Ferreira Borges, onde ouviram disparos de arma de fogo e avistaram homens correndo em direção a um rio que faz divisa com outra área de atuação do tráfico.

Durante as buscas em um ponto já conhecido pelo comércio ilegal de drogas, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, 11 munições do mesmo calibre, 35 trouxinhas de maconha de R$50 e 370 cápsulas de cocaína.

O caso será registrado na 74ª DP (Alcântara). Até o momento, não houve confronto e nem preso na ação. A operação segue em andamento.