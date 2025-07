Polícia Civil prende homem por matar e ocultar o corpo de adolescente na Zona Norte

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam um homem por envolvimento na morte de um adolescente de 16 anos, em janeiro do ano de 2024, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Ele foi capturado nessa sexta-feira (04), na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, o preso, junto a outros integrantes do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, capturou a vítima na passarela que dá acesso à estação ferroviária. Ele teria sido levado por ter envolvimento com uma facção rival. A vítima foi levada a uma das comunidades do Complexo da Penha, onde teria sido executada pelo grupo. O corpo dele ainda não foi encontrado.

Os agentes arrecadaram imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o criminoso preso aparece armado, conduzindo a vítima escada abaixo, e a obriga a subir na garupa de uma motocicleta. O grupo então segue em direção à comunidade. O criminoso ainda efetuou dois disparos para o alto em aparente comemoração ao feito.

A vítima seria homem de confiança do chefe do tráfico no Quitungo. Ele seria responsável por executar ordens diretas do líder da comunidade.

A prisão faz parte de uma série de operações realizadas pela delegacia com o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuam na região e aterrorizam moradores em meio à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.