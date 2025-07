Motorista de aplicativo é preso em SG após exigir dinheiro para devolver celular esquecido no carro

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (4), no Galo Branco, em São Gonçalo, suspeito de extorquir uma passageira que havia esquecido o celular durante uma corrida.

Segundo a Polícia Civil, a vítima realizou uma viagem com o motorista na última quinta-feira (3), saindo do bairro Santa Rosa em direção a Icaraí, em Niterói. Após o trajeto, ela percebeu que havia deixado seu iPhone 15 no veículo. Tentativas de contato pelo celular da filha não tiveram retorno. O aparelho foi então bloqueado remotamente e colocado no modo “perdido”, com um número alternativo para contato.

Na manhã seguinte, a vítima começou a receber ligações de um número desconhecido. Do outro lado da linha, o interlocutor dizia ter encontrado o celular e exigia R$ 1.500 para devolvê-lo, valor que depois foi reduzido para R$ 1.000. Antes de realizar o pagamento, um parente da vítima sugeriu que ela procurasse a delegacia. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

Com base nas informações fornecidas, os investigadores identificaram o motorista e constataram que o número utilizado nas ligações estava vinculado a pessoas próximas a ele. A equipe da delegacia foi até o local combinado para a entrega do dinheiro, em frente a um supermercado em São Gonçalo, onde encontraram o suspeito observando a movimentação à distância.

O celular foi recuperado com ele e, após buscas na região, os agentes localizaram também o veículo usado na corrida, estacionado numa rua próxima. Ele foi levado para a 76ªDP e autuado por extorsão. O aparelho foi devolvido à vítima, e o carro do motorista foi apreendido.

Ele segue preso à disposição da Justiça. A pena para o crime de extorsão pode chegar a 10 anos de reclusão.