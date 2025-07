PF garante atendimento médico na Cúpula do Brics

A Polícia Federal não cuidará somente das ações de segurança durante a Cúpula do BRICS, que acontece esta semana no Rio de Janeiro. A corporação também está atuando na prevenção e resposta a ocorrências de saúde que possam envolver as delegações dos países membros e demais participantes do evento.

Dois médicos, peritos criminais federais, estão de plantão para garantir o pronto atendimento. A equipe realizou visitas técnicas prévias aos locais dos principais eventos para otimizar a prestação do serviço. Além dos médicos, a PF contará com o suporte de ambulâncias e outros profissionais de saúde, se necessário.

Os profissionais da Polícia Federal atuarão como um elo entre os servidores da corporação e as equipes médicas dos hospitais públicos e privados credenciados. O serviço abrange tanto os servidores, quanto qualquer indivíduo envolvido na realização da Cúpula.

Experiência Prévia no G20

A atuação da equipe médica da PF em grandes eventos não é novidade. Em novembro de 2024, durante a reunião dos países membros do G20, também realizada no Rio de Janeiro, a equipe registrou dezenas de acionamentos para atendimento médico, incluindo duas remoções hospitalares.

Entre os atendimentos de destaque na ocasião, estiveram o presidente do Paraguai, que precisou ser removido a um centro hospitalar, e o presidente da Organização Mundial de Saúde (OMS), que, após o atendimento, pôde retornar ao seu hotel.

Novos Médicos na Corporação

A Polícia Federal está reforçando seu quadro de profissionais de saúde. O concurso para Agente Administrativo da PF, cujas provas foram realizadas no último domingo, 30/6, ofereceu 35 vagas para futuros médicos da corporação.