Polícia Civil deflagra operação contra estelionatários que fraudavam aplicativos de bancos

As investigações apontam que os criminosos fraudavam o aplicativo do banco, substituindo os dados e imagem de reconhecimento facial das vítimas por imagens suas - Foto: Divulgação - PCERJ

As investigações apontam que os criminosos fraudavam o aplicativo do banco, substituindo os dados e imagem de reconhecimento facial das vítimas por imagens suas - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizam uma operação, nesta quarta-feira (02/07), contra uma quadrilha de estelionatários que praticava golpes em bancos. A estimativa é de que o grupo tenha causado mais de R$ 4 milhões em prejuízos. Ao todo, são 13 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio.

As investigações apontam que os criminosos fraudavam o aplicativo do banco, substituindo os dados e imagem de reconhecimento facial das vítimas por imagens suas. Com esta alteração, os golpistas acessavam as contas, realizavam empréstimos e outras transações financeiras. Os estelionatários enviavam o dinheiro para contas de laranjas e depois lavavam o montante.

Leia também:

Rio lança aplicativo para auxiliar no combate ao roubo de celulares

Vasco fica perto de acordo com o volante Thiago Mendes

Na operação desta quarta, estão sendo apreendidos aparelhos celulares, notebooks e outros dispositivos e documentos, inclusive em um escritório montado pela quadrilha, que funcionava como uma central do crime, de onde o grupo realizava e coordenava os golpes. Todo material passará por perícia e as investigações continuam para identificar todos os membros do grupo de estelionatários e para responsabilizar criminalmente os envolvidos.