Vasco fica perto de acordo com o volante Thiago Mendes

O Vasco avançou nas negociações para contratar o volante Thiago Mendes, que deixou o Al-Rayyan, do Catar. O Cruzmaltino se aproximou dos valores pedidos pelo staff do jogador e agora debate o tempo de contrato para finalizar a contratação.

Na segunda-feira (30), a diretoria vascaína se reuniu com os representantes do atleta e deu um importante passo para fechar o acordo. Os valores, inicialmente, estavam distantes do que o clube gostaria de pagar. Mas, não devem mais ser um problema para a contratação.

Neste momento, Vasco e Thiago Mendes discutem apenas o tempo de contrato. O clube ofereceu um vínculo até o final de 2026. O volante negocia para que esse acordo seja, pelo menos, até dezembro de 2027.

Leia também:

▶ CDL Niterói comemora a primeira edição do Prêmio Mérito Lojista

▶ Justiça concede guarda provisória do filho a Murilo Huff

Thiago Mendes, de 33 anos, é um nome aprovado pelo novo diretor de futebol Admar Lopes. O volante foi contratado pelo português no Lille, da França. O diretor do Vasco era coordenador de scouting no clube francês. Admar também tem boa relação com Paulo Pitombeira, empresário que representa o jogador.

Oito temporadas fora do Brasil, o jogador atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 partidas disputadas e 12 gols marcados. Ele atuou por duas temporadas no Lille, com 72 partidas, quatro gols e nove assistências. No Lyon, atuou por quatro temporadas. com 143 jogos, dois gols e 12 assistências. Há duas temporadas está no Al Rayyan, com 31 partidas, um gol e uma assistência.