Perna humana é encontrada na Praia da Boa Viagem, em Niterói

Uma perna humana foi encontrada na tarde desta terça-feira (1º) na Praia da Boa Viagem, na Zona Sul de Niterói. Uma corda estava no tornozelo do membro, que foi avistado boiando próximo à faixa de areia por pessoas que estavam passando no local.

A cena foi registrada por um vídeo que circula nas redes sociais. É possível ver o momento em que a perna aparece na água, a alguns metros da margem.

Leia também

▶ CDL Niterói comemora a primeira edição do Prêmio Mérito Lojista

▶ Justiça concede guarda provisória do filho a Murilo Huff

O homem que narra o vídeo aparece espantado e surpreso enquanto mostra toda a movimentação na areia: "Estou aqui na praia e olha o que apareceu aqui: uma perna, gente. Que loucura!"

A Polícia Militar informou que agentes foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Boa Viagem e isolaram a área para preservá-la até a chegada da perícia. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do caso.