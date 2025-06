PM da reserva é baleado na Zona Norte do Rio

PM foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho e recebeu alta neste sábado (28) - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio

Um subtenente da reserva da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro do Campinho, na Zona Norte do Rio, na tarde da última sexta-feira (27). Segundo relatos, ele reagiu à tentativa e acabou ferido no braço e no peito. Apesar do susto, ele já se recupera em casa, segundo a Secretaria Estadual de saúde. Os suspeitos não foram identificados.

Segundo a Polícia, o subtenente foi abordado por uma dupla de suspeitos que passavam em uma motocicleta próximo à Praça do Patriarca. Os criminosos teriam tentado levar o carro do policial, que reagiu. Houve troca de tiros entre ele e os suspeitos, que conseguiram fugir, mas não levaram o carro. Já o agente acabou sendo baleado em um dos braços e atingido de raspão no peito.

O PM foi socorrido e levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com a unidade, ele recebeu alta hospitalar no fim da manhã deste sábado (28). O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a 29ª DP (Madureira), que, segundo a Polícia Civil, realiza diligências para identificar os dois acusados de envolvimento.