Polícia Civil prende idoso acusado estuprar jovem no Norte Fluminense

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam um idoso em flagrante, nesta sexta-feira (27), acusado de dopar e estuprar uma jovem, de 21 anos. O autor foi capturado no bairro Visconde de Araújo, no município de Macaé, após trabalho de inteligência da unidade.

A ação ocorreu após uma denúncia em unidade policial, onde a vítima relatou ter sido abusada enquanto estava inconsciente. As investigações apontaram que a jovem se mudou do Espírito Santo e encontrou uma rede de apoio no suspeito, tratado como um “tio de consideração”. Ao longo dos meses, ele passou a demonstrar segundas intenções e comportamentos invasivos com a vítima.

Segundo apurado, a jovem voltou o convívio com o homem, após um período de vulnerabilidade emocional. Na madrugada anterior ao crime, o homem dormiu na casa da vítima e insistiu para ela consumir uma cerveja que apresentava um sabor diferente. Após ingerir a bebida, a jovem sentiu forte sonolência e perdeu a consciência. Na manhã seguinte, a jovem acordou desorientada e com sinais de violência pelo corpo. Pouco depois, recebeu uma imagem enviada pelo ex-companheiro, que mostrava o preso mantendo relações sexuais com ela desacordada.

Após a denúncia do crime, os agentes imediatamente diligenciaram e capturaram o criminoso no bairro Visconde de Araújo. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.