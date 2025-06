Homem é preso em flagrante após furtar escada em residência de Icaraí

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, acusado de furtar uma escada de alumínio em uma residência localizada na Travessa Oito de Maio, no bairro Icaraí, em Niterói, na madrugada desta sexta-feira (27). Em nome do homem, constam nove passagens pelo crime de furto.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) receberam informações sobre um caso de furto em uma residência no bairro Icaraí. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima relatou o furto de uma escada de alumínio de cinco degraus, envolta em um pano branco. Além disso, a vítima também repassou as características do suspeito, que aparentava viver em situação de rua. As informações apontam que o homem fugiu a pé em direção à Avenida Roberto Silveira, em posse do objeto furtado.

Logo em seguida, os policiais realizaram buscas e localizaram o homem nos acessos da Comunidade da Chácara, na Rua Doutor Celestino, junto com o material subtraído da residência.

Os policiais conduziram o acusado à 76ª DP (Centro), onde foram tomados os procedimentos cabíveis e feita a apreensão do material. O homem foi autuado em flagrante por furto.