Traficante vai parar dentro de 'valão', mas não escapa da PM em São Gonçalo; Vídeo!

Segundo a PM, a guarnição se deslocou até o local após receber denúncias anônimas de moradores, que relataram a instalação de um ponto de venda de drogas no final da rua. Ao chegarem ao local por volta das 8h20, os policiais avistaram um homem em atividade suspeita, que, ao notar a presença das viaturas, tentou fugir para uma área de mata.

Durante o cerco, o suspeito chegou a se esconder em um valão com água até os joelhos, mas foi localizado e detido pelos agentes. Com ele, foram apreendidos 132 pinos de cocaína, 147 tabletes de maconha, 148 pedras de crack, um revólver calibre .38 com numeração aparente

O homem, de 23 anos, foi encaminhado à 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.