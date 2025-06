Policiais acusados pela morte de João Pedro serão julgados por júri popular

João Pedro foi morto em maio de 2020, durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

João Pedro foi morto em maio de 2020, durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ) conseguiu, junto à Justiça, que os policiais civis envolvidos na morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, sejam levados a júri popular. A decisão foi unânime entre os desembargadores da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24).

João Pedro foi morto em maio de 2020, durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. De acordo com as investigações, o tiro que matou João partiu da arma de um dos policiais envolvidos na operação. Foram denunciados pelo Ministério Público os agentes Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister, por homicídio duplamente qualificado.

A denúncia relatou que os policiais assumiram o risco de matar quando dispararam contra uma casa com vidros espelhados, sem visibilidade interna, desconsiderando a presença de pessoas. A perícia da própria Polícia Civil não constatou que houve troca de tiros ou disparos vindos de dentro da residência, o que descarta a hipótese de legítima defesa.

Leia também:

Lyon, de John Textor, dono da SAF do Botafogo, é rebaixado para segunda divisão

Vítima reage a assalto e golpeia criminoso em Alcântara; vídeo