Lyon, de John Textor, dono da SAF do Botafogo, é rebaixado para segunda divisão

John Textor, além de dono do futebol do Botafogo, comanda também o Lyon - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Lyon, clube francês de John Textor, dono da SAF do Botafogo, está rebaixado para a segunda divisão por causa de sua situação financeira ruim. A decisão foi tomada nesta terça-feira (24) pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

A equipe francesa já estava proibida de contratar na janela de transferências de janeiro. O clube do empresário norte-americano irá recorrer da decisão para seguir na elite da França.

Em novembro do ano passado, a DNCG determinou que o Lyon seria rebaixado administrativamente se não melhorasse sua situação financeira até junho deste ano. Textor estava seguro e disse em algumas oportunidades que isso não aconteceria.

No dia 16 de novembro de 2024, Textor apresentou seus planos para evitar o rebaixamento. As principais medidas eram três: o aumento de receitas com vendas de jogadores da Eagle (que inclui o Botafogo), a abertura de capital da empresa na bolsa de Nova York e a venda da participação do empresário no Crystal Palace.

A abertura de capital ainda não ocorreu. No último domingo (22), Textor vendeu sua parte no Crystal Palace para Woody Johnson, dono do New York Jets, time da NFL, em transação avaliada em 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).

Nesta primeira janela de transferências, a maior venda da Eagle foi a de Luiz Henrique. Ele deixou o Botafogo e foi para o Zenit, por 35 milhões de euros. A questão é que a DNCG resiste a aceitar o argumento de caixa único de Textor.

No caso do Lyon, a transação mais cara custou menos da metade de Luiz Henrique: o meia Caqueret trocou o clube francês pelo Como, da Itália, por 15 milhões de euros. Após o fim do Campeonato Francês, o clube de Textor vendeu Cherki, no dia 10, para o Manchester City. O valor foi de 36,5 milhões de euros, podendo chegar até 42,5 milhões em possíveis bônus.

Dentro de campo, o Lyon terminou o campeonato em sexto lugar, posição que garante vaga na Liga Europa. O principal objetivo de Textor era a classificação à Champions League, o que não ocorreu. A participação na maior competição europeia de clubes era considerada fundamental para melhorar as finanças do Lyon.