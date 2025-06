Homem é preso em Maricá com auxílio de câmeras de reconhecimento facial

A Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá realizou nesta quarta-feira (18), no Centro da cidade, a prisão de um homem de 60 anos acusado de crimes de abuso sexual contra sua enteada.

A captura foi possível graças ao sistema de reconhecimento facial do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), por meio do programa "190 Integrado", que tem sido uma ferramenta crucial no apoio à Polícia Militar na cidade.

O homem, que estava foragido desde 2024, foi processado por um caso ocorrido no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo as investigações, ele teria cometido os abusos contra a enteada e, após o incidente, fugido para a região de Bambuí.

O sistema de câmeras de reconhecimento facial localizou o suspeito na Avenida Roberto Silveira, próxima à Rodoviária do Povo. A equipe da 6ª Companhia do 12º BPM foi acionada e, ao chegar ao local, abordou o acusado, confirmando sua identidade.

Após a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Violência Doméstica de São Gonçalo. O criminoso foi conduzido à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado, e posteriormente transferido para a 76ª DP (Central de Flagrantes), unidade responsável pela execução do mandato judicial.