Homem com transtornos psiquiátricos é resgatado após dois anos em cárcere privado

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (17), duas mulheres suspeitas de manter um homem de 36 anos em cárcere privado em Magé, na Baixada Fluminense. As acusadas são a mãe e a irmã da vítima, que sofre de transtornos psiquiátricos.

O homem foi encontrado nu em um cômodo com grades e cadeados, sem ventilação adequada e em condições insalubres. Segundo a delegada Débora Rodrigues, titular da 66ª DP (Magé), o local estava trancado e ninguém possuía a chave. A irmã da vítima confessou que ele estava mantido nessas condições há pelo menos dois anos.

A operação de resgate contou com apoio das secretarias municipais de Saúde e Segurança Pública. A irmã foi detida na residência da família, onde o homem era mantido. Já a mãe, identificada como Maria Lúcia da Silva Nascimento, de 54 anos, foi presa em Piabetá, onde trabalhava como diarista.

De acordo com a investigação, Maria Lúcia recebia o benefício do INSS em nome do filho. Uma cuidadora que prestava serviço esporádico à família relatou que recebia R$ 500 para levar comida ao homem e afirmou que, caso não fosse ao local, ele não teria o que comer.

Leia também

➣São Gonçalo decreta ponto facultativo quinta (19) e sexta-feira (20)

➣ Na estreia, Fluminense domina o Borussia, mas fica no empate sem gols com o time alemão

As duas mulheres foram autuadas por cárcere privado qualificado. O caso segue em investigação.