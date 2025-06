Na estreia, Fluminense domina o Borussia, mas fica no empate sem gols com o time alemão

Fluminense domina o Borussia, mas apenas no empate com o time alemão - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense domina o Borussia, mas apenas no empate com o time alemão - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira (17), no Metlife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do grupo F, da Copa de Mundo de Clubes. O tricolor foi superior no jogo, chegando a criar as melhores chances da partida, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Logo nos primeiros minutos do jogo, a equipe carioca impressionou. Com mais posse de bola e realizando triangulações, os jogadores conseguiam, até com certa facilidade, chegar na área adversária e finalizar na meta do goleiro Gregor Kobel.

Após uma pressão inicial feita pelo tricolor, o Dortmund começou a criar algumas chances, principalmente quando a bola chegava nos pés do camisa 27, Karim Adeyemi. O meia era um dos principais escapes da equipe alemã, habilidoso e veloz, era ele quem tentava levar o time ao ataque.

Leia também:

➣São Gonçalo decreta ponto facultativo quinta (19) e sexta-feira (20)

➣ NEACA promove capacitação para técnicos do Programa Criança Feliz

No segundo tempo, foi quando os dois times criaram as chances mais claras de tirarem o zero do placar. Do lado alemão, Fábio fez uma grande defesa após um chute de fora da área.

Nas oportunidades mais claras criadas pelo time do Fluminense, Everaldo perdeu uma chance clara de gol. Em um ótimo contra ataque do tricolor, o centroavante não finalizou e decidiu tentar o passe para Canobbio, que pressionado por defensores alemães chutou fraco para o gol.

O goleiro suíço Gregor Kobel realizou a defesa mais importante da partida. Após um chute de fora da área de Everaldo, Kobel defendeu mas deu rebote, a bola caiu nos pés de Nonato que livre finalizou dentro da pequena área, mas Kobel cresceu na frente do jogador, realizando uma linda defesa, na chance mais clara de gol de toda a partida.

O Fluminense teve uma atuação superior a equipe alemã, com os atletas a todo momento tentando atacar e furar a defesa adversária. Agora, o tricolor volta a campo pelo Mundial, no sábado (17), `às 19h, contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.