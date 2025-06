Polícia, com informações do Disque Denúncia, prende evadido da justiça em SG

Renan Gomes Santana foi preso, com ajuda de informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados nos 7º BPM (São Gonçalo), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite da última segunda-feira (16), na comunidade da Favelinha, no Boa Vista, em São Gonçalo, o acusado, Renan Gomes Santana, de 30 anos. Na ação, ainda foi apreendido um jovem de 17 anos, que foi ouvido e liberado.

De posse de informações e com o objetivo de reprimir a ação de criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas na região, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em dado momento foram surpreendidas por traficantes que realizavam a venda de entorpecentes, que ao avistarem os agentes empreenderam fuga para o interior da uma mata, deixando para trás os seguintes materiais: 02 Rádios transmissores; 176 Trouxinhas de maconha e 72 Pinos de cocaína.

Diante dos fatos, os detidos e material apreendido, foram levados à 72ª DP (São Gonçalo), onde foi verificado e cumprido um Mandado de Prisão, contra Renan Gomes Santana, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por ter empreendido fuga do estabelecimento em que se encontrava recolhido, onde se encontrava em cumprimento de regime semiaberto, quando teve sua saída liberada para cumprimento do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou, desde março de 2024.

