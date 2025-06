Polícia Civil deflagra operação para apurar entrada de drogas e celulares em presídios

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) deflagram, nesta terça-feira (17/06), dia 17 de junho de 2025, a "Operação Menu do Crime", fruto de uma investigação que demonstrou a existência de uma organização criminosa que utilizava "quentinhas" para entregar drogas, celulares e outros ilícitos em presídios. A ação conta com o apoio de unidades dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC) e da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no Centro, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Bangu, na Zona Oeste, Ilha do Governador, na Zona Norte, e Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Leia também:

Polícia Civil prende cuidadora de idosos acusada de tentativa de homicídio em Itaboraí

Centro de Trauma do Hospital Alberto Torres completa 12 anos salvando vidas

As investigações se iniciaram a partir de uma prisão em flagrante, em Bangu, realizada em 2023. Na ocasião, agentes da Seap flagraram o motorista de uma van de entrega de quentinhas no interior do presídio Nelson Hungria transportando diversas "quentinhas" adulteradas. Foram apreendidos em seu interior 20 kg de drogas, entre maconha e cocaína, 71 telefones celulares, 19 chips para telefone celular, 96 carregadores de telefone celular, 96 fones de ouvido e três balanças de precisão. Além do motorista, dois agentes da Seap também foram presos por terem facilitado a entrada dos bens.

Segundo apurado, os criminosos aliciavam pessoas na empresa que fornecia as marmitas para que não colocassem os lacres corretos na van, deixando-os com o motorista. Depois, o veículo, que deveria seguir diretamente para o presídio, desviava a rota e parava em estabelecimentos para realizar a troca de marmitas boas por adulteradas. O lacre correto era colocado e a van seguia para o seu destino. Nos presídios, policiais penais que estavam em conluio com o esquema criminoso facilitavam a entrada, não realizando as vistorias devidas, permitindo que as quentinhas com drogas, celulares e outros ilícitos chegassem até os presos.

A ação desta terça visa obter outras informações sobre todo o esquema criminoso, a fim de robustecer as investigações, bem como identificar todos os envolvidos e rastrear o destino dos valores percebidos durante as operações criminosas.