Homem é assassinado na Tijuca, no Rio

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida no local - Foto: Divulgação

Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (13), na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia na área e está investigando o caso. Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada, e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.