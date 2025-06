Polícia Civil prende homem que matou o tio em Niterói

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta quinta-feira (12), um homem acusado de tentar incendiar uma casa e matar o próprio tio. O crime foi praticado em 2022, no Engenho do Mato, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele foi capturado no Barreto, no mesmo município.

Segundo apurado, o autor, que é usuário de drogas, já tinha brigado com um primo e feito ameaça à irmã do mesmo. No dia do crime, ele tentou atear fogo à casa onde ambos moravam com o pai, tio do criminoso.

Leia também:

Polícia prende quatro suspeitos em carro com placa clonada em Niterói

PM apreende arma e prende dois suspeitos durante ação em Monjolos, em São Gonçalo



A vítima foi encontrada com sinais de agressão e foi socorrida a um hospital da região, mas acabou morrendo por consequência das lesões. Segundo relatos, ao ser impedido de incendiar o imóvel, o sobrinho aplicou um golpe de estrangulamento no idoso e ainda o atacou com um pedaço de madeira, causando-lhe traumatismo encefálico.

Diante disso, o autor foi indiciado pelos crimes de homicídio e incêndio, e a autoridade policial representou por sua prisão. O mandado foi cumprido nesta quinta.