Ambulante é preso em Copacabana por cobrar R$ 1 mil por dois milhos a turistas

Na tarde deste domingo (8), um vendedor de milho foi detido pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, acusado de aplicar golpe com cartão de crédito em um casal de turistas da República Dominicana na Praia de Copacabana.

Segundo a Prefeitura, o homem cobrou R$ 300 por dois milhos verdes. Os turistas questionaram e o valor foi reduzido para R$ 60. O pagamento não pôde ser realizado por falhas na máquina do vendedor. Um segundo ambulante emprestou seu equipamento para a transação, quando aconteceu o golpe.

Quando os estrangeiros verificaram o extrato no aplicativo do banco e perceberam que havia sido debitado US$ 191, o equivalente a cerca de R$ 1.060. Diante da cobrança indevida, acionaram os agentes da Guarda Municipal, que localizaram o vendedor e o encaminharam para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon.

A Prefeitura do Rio informou que o ambulante vai responder por estelionato. A Polícia Civil apreendeu a máquina de cartão utilizada na cobrança que agora investiga se há outros casos semelhantes envolvendo o mesmo grupo de ambulantes.