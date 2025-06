Prefeitura de Maricá divulga Circuito Junino com festas de 13 a 30 de junho

O calendário, definido em reunião com diversas secretarias municipais, inclui eventos com barraquinhas, comidas tradicionais, brincadeiras, programação religiosa e muito forró - Foto: Divulgação - Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá anunciou nesta segunda-feira (09/06) o Circuito Junino 2025, que levará uma série de festas típicas para bairros e comunidades da cidade entre os dias 13 e 30 de junho. O calendário, definido em reunião com diversas secretarias municipais, inclui eventos com barraquinhas, comidas tradicionais, brincadeiras, programação religiosa e muito forró.

Entre as regiões contempladas estão as comunidades do Risca Faca (Inoã), Linha (São José do Imbassaí), Bairro da Amizade, além dos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, de Inoã e Itaipuaçu. “Serão várias festas espalhadas pela cidade, inclusive nas comunidades. Nosso objetivo é fortalecer e valorizar as tradições juninas nos territórios”, destacou Bruna Tavares, secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa Minha Vida.

O tradicional Arraiá de Maricá também está confirmado e acontecerá no espaço de eventos da Barra de Maricá, em dois finais de semana: 19 a 22 de junho e 27 a 29 de junho. As demais datas e localidades fazem parte do calendário do Circuito Junino. “O plano é ocupar toda a cidade com uma programação diversificada e acessível, para que as famílias possam celebrar juntas esse mês tão especial”, afirmou o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre de Almeida.

As festas religiosas também integram o circuito e serão organizadas com apoio da Secretaria de Assuntos Religiosos, enquanto a mobilização junto às associações de moradores ficará a cargo da Secretaria de Juventude e Participação Popular. “O envolvimento popular é fundamental para que as festas sejam realizadas com identidade local e participação ativa das comunidades”, ressaltou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos. “As festas religiosas também integram o Circuito Junino”, completou Sergio Luis, responsável pela pasta de Assuntos Religiosos.

O secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, reforçou a importância do calendário conjunto. “A determinação do prefeito Quaquá é potencializar tanto as festas religiosas quanto as juninas. Estamos organizando um calendário abrangente, feito com muito carinho para a população”, explicou.

A programação completa do Circuito Junino está disponível no Portal da Prefeitura de Maricá - https://encurtador.com.br/1UNcF.