Homem é preso em São Gonçalo acusado de aliciar adolescentes para relações sexuais

A prisão foi realizada por agentes da 39ª DP (Pavuna), que localizaram o suspeito na cidade da Região Metropolitana do Rio - Foto: Divulgação

A prisão foi realizada por agentes da 39ª DP (Pavuna), que localizaram o suspeito na cidade da Região Metropolitana do Rio - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, nesta segunda-feira (9), um homem, identificado como Valdecir Alves Dutra, de 53 anos, acusado de aliciar sexualmente adolescentes. A prisão foi realizada por agentes da 39ª DP (Pavuna), que localizaram o suspeito na cidade da Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem chamava as vítimas para sua residência, onde eram consumadas as relações sexuais. Ele oferecia dinheiro e bebidas alcoólicas para as vítimas.

Leia também:

Passageiros e motoristas ficam em meio a tiroteio na Avenida Brasil e na Linha Vermelha

Foragido da Justiça é preso pela PM no Centro de Niterói

Os policiais cumpriram contra o acusado um mandado de prisão preventiva pelos crimes de corrupção de menores e exploração sexual.