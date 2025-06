Confusão entre mãe e filha termina com mulher esfaqueada em São Gonçalo

Mulher recebeu atendimento no Hospital Alberto Torres, no Colubandê, e foi liberada após cuidados médicos - Foto: Enzo Britto

Mulher recebeu atendimento no Hospital Alberto Torres, no Colubandê, e foi liberada após cuidados médicos - Foto: Enzo Britto

Uma mulher teria atacado a própria filha a facadas durante uma confusão no bairro Vila Lage, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda (09). Uma jovem de 23 anos foi atingida nas mãos pelos golpes de faca e chegou a ser internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Apesar do susto, ela já recebeu alta.

Segundo o relato da vítima na unidade de saúde, a mãe dela estava em um pagode e chegou durante a madrugada, onde ela estava com o irmão. A mulher teria voltado para casa e perguntado porque ela não alimentou o menino. As duas começaram a discutir por conta disso. Durante a confusão, a mãe dela teria quebrado seu aparelho celular e atacado com uma faca, de acordo com o relato.

Leia também:

➢ Filho de narcotraficante colombiano é procurado por agredir estudante de Direito no Rio

➢ Família de São Gonçalo procura por cadela que desapareceu no Pacheco

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram a mulher para o Heat, onde a Polícia Militar foi acionada. Segundo a corporação, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo), esteve no hospital enquanto a vítima recebia cuidados e levou o caso para a 73ª DP (Neves).

Após o atendimento no Hospital, as mulheres envolvidas no caso foram levadas ao Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (CEOM). Procurada, a Polícia Civil não respondeu até a publicação desta notícia.