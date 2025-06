Polícia Civil captura envolvido no homicídio de um mecânico na Zona Oeste

As investigações apontaram que o crime foi motivado por um desarco comercial entre a vítima, que era mecânico, e um dos criminosos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (06/06), o terceiro envolvido no assassinato de um mecânico, em julho de 2024, na Zona Oeste do Rio. Os outros dois autores foram localizados em setembro do ano passado.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por um desarco comercial entre a vítima, que era mecânico, e um dos criminosos, por conta de um serviço mecânico que não foi finalizado pelo profissional. Um dos autores inventou que o homem teria em sua posse uma carga de drogas, que poderia render dinheiro com a venda, e aliciou dois comparsas.

Após trabalhos de investigação e análise de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o carro de um dos criminosos próximo à residência da vítima. Um policial penal e um vigilante foram capturados em setembro do ano passado. Na época, os agentes apreenderam na residência dos criminosos três armas de fogo e várias munições de diferentes calibres.

O terceiro envolvido foi capturado nesta sexta no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.