PM apreende um fuzil na comunidade do Brejal, em São Gonçalo

Fuzil foi apreendido com um homem que tentou atacar o 'caveirão' - Foto: Divulgação

Fuzil foi apreendido com um homem que tentou atacar o 'caveirão' - Foto: Divulgação

Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram uma operação, na manhã desta sexta-feira (06), na comunidade do Brejal, no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, e apreenderam um fuzil e uma pequena quantidade de drogas. Segundo a PM, a ação tinha objetivo de reprimir roubos de veículos e de carga na região

Após chegarem ao local, as equipes foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta, que tentaram atacar o veículo blindado onde estavam os agentes. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram, abandonando a moto e um fuzil.

Leia também:

➣Motorista de aplicativo é assassinado a tiros na Zona Oeste do Rio

➣ Surreal: homem agride bebê em fila por achar que pais usavam bebê "reborn" para furar a fila

Pouco depois, os policiais conseguiram prender um dos homens, que era quem carregava a arma. Após a realização de buscas na região, foi encontrada uma grande quantidade de drogas em uma mochila.



Além das drogas e do fuzil, também foi apreendido um carregador, munição e um rádio transmissor.